فرنسا تسلم أوكرانيا أولى دفعة من المقاتلات

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، أن بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات "ميراج 2000-5" المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي.

وقال لوكورنو، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "اليوم، وبعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا"، من دون تحديد عددها.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "الأسطول الجوي الأوكراني يواصل التطور، ووصلت أول طائرات ميراج 2000 الفرنسية، مما عزز قدراتنا الدفاعية الجوية".

وشكر زيلينسكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على "قيادته ودعمه"، ورحب "بخطوة جديدة في تعزيز أمن أوكرانيا".

ومن المقرر نقل ست مقاتلات "ميراج"، من أصل 26 يملكها سلاح الجو الفرنسي إلى أوكرانيا، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الصادر عن الجمعية الوطنية والذي نُشر في الخريف، وهو عدد لم تنفه ولم تؤكده وزارة الجيوش التي تقول إنها لن تعلنه لأسباب أمنية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إرسال هذه الطائرات المقاتلة في يونيو 2024.

ومذاك، يدرّب طيارون وتقنيون أوكرانيون في فرنسا على الطائرات التي تم تعديلها.

وأوضح لوكورنو، في أكتوبر أنها أصبحت تتضمن معدات "قتال جو-أرض" لتنفيذ ضربات جوية و"الدفاع ضد الحرب الإلكترونية" لمقاومة التشويش الروسي.