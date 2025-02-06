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مطالبات بتوفير 40 ألف خيمة في رفح

مخيم لنازحين في مدينة رفح (أرشيفية)
7 فبراير 2025 02:54

غزة (الاتحاد)

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وجه رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، أمس، نداء عاجلاً إلى المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لتوفير 40 ألف خيمة ووحدة إيواء لسكان مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم جراء الحرب الإسرائيلية. 
وأكد الصوفي، في بيان، أن «الأوضاع الإنسانية في رفح كارثية، حيث يبيت عشرات الآلاف من الأشخاص في العراء، وسط ظروف جوية قاسية من أمطار ورياح عاتية زادت من معاناتهم، واقتلعت الخيام المهترئة التي يحتمون بها». 
وأشار إلى أن الأرقام الأولية تفيد بأن نحو 90% من الوحدات السكنية في المدينة طالها الدمار، فيما تعرضت نحو 52 ألف وحدة سكنية للتدمير بنسب متفاوتة. 
وأوضح رئيس البلدية أن رفح، التي أصبحت مدينة منكوبة، لم تعد قادرة على استيعاب سكانها المتضررين في ظل غياب حلول إيوائية مستدامة، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة لإنقاذ السكان من خطر التشرد والمجاعة والأمراض. 
وناشد الصوفي كافة الجهات الدولية والإنسانية للقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه سكان رفح، والعمل على توفير مستلزمات الإيواء الأساسية، بما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للنازحين الذين يعانون أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة.

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