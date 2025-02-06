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مؤتمر العلماء يفتتح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

مؤتمر العلماء بشأن الذكاء الاصطناعي
6 فبراير 2025 23:38

بدأ الخبراء العالميون، اليوم الخميس، مناقشة التهديدات والوعود التي يشكلها الذكاء الاصطناعي في اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس قبل قمة قادة العالم حول هذه التكنولوجيا المستقبلية.
ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في هذا الحدث الذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة حول التكنولوجيا التي شهدت تطورا كبيرا في أقل من عامين.
وسيناقش العلماء، بمن فيهم يان ليكون، رئيس الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك، تأثير هذه التقنية على مجالات تشمل العمل والصحة والاستدامة.
سيشارك في مؤتمر العلماء ليانغ وينغفنغ مؤسس الشركة الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي. وستنضم إلى هذا التجمع شخصيات أمريكية مثل سام ألتمان من شركة "أوبن آي أيه" التي طورت روبوت "تشات جي بي تي" للدردشة وداريو أمودي من أداة "أنثروبيك" بالإضافة إلى آرثر مينش من مطور أداة الذكاء الاصطناعي الفرنسي "ميسترال".
وسيشهد يوما السبت والأحد محادثات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة قبل أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات من حوالي 100 دولة وقادة صناعة التكنولوجيا العالمية يومي الاثنين والثلاثاء.

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المصدر: وكالات
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