السبت 8 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يعين مديراً جديداً لوكالة الفضاء "روسكوسموس"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
7 فبراير 2025 08:44

عيَّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري باكانوف مديرًا عامًا جديدًا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"؛ ليشغل محل يوري بوريسوف، حسبما أعلن الكرملين.
وكان باكانوف (39 عاما) قد شغل قبل تعيينه في هذا المنصب، منصب نائب وزير النقل، وركز على الابتكار، بما في ذلك أنظمة النقل غير المأهولة، وترأس في الفترة من عام 2011 إلى عام 2019، شركة منظومة غونيتس للأقمار الاصناعية قبل أن ينتقل إلى وزارة النقل.
تجدر الإشارة إلى أن بوريسوف ترأس وكالة "روسكوسموس" منذ عام 2022، خلفا لديمتري روجوزين، وشغل قبل أن يتولى مسؤولية وكالة الفضاء، منصب نائب رئيس الوزراء المشرف على قطاعي التكنولوجيا والدفاع، وتولى في وقت سابق منصب نائب وزير الدفاع.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في أوكرانيا
روسيا تعلّق على لقاء محتمل بين بوتين وترامب
المصدر: وام
روسيا
فلاديمير بوتين
وكالة الفضاء الروسية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
الرياضة
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
اليوم 21:29
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
الرياضة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
اليوم 21:27
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
الرياضة
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
اليوم 21:19
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
اليوم 21:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©