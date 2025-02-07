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جنرال أميركي يوجه نداء للناتو والاتحاد الأوروبي

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
7 فبراير 2025 16:44

جنرال أميركي يوجه نداء للناتو والاتحاد الأوروبي
دعا بن هودجز القائد السابق للقوات المسلحة الأميركية في أوروبا إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.
وقال الجنرال ميجور المتقاعد، في حديث لمجلة "الأمن الأوروبي والتكنولوجيا" المتخصصة (عدد فبراير)، إنه إذا عزز الغرب أوكرانيا عسكريا، فإنها قد تصبح "حصنا ضد خطط بوتين واضحة المعالم لمواصلة غزو أوروبا".
وقال هودجز "نجاة أوكرانيا وانضمامها إلى الناتو والاتحاد الأوروبي يشكل أهمية قصوى لأمن أوروبا ودفاعها ضد التهديدات العالمية".
وأعلن هودجز أن عام 2025 سيكون "عام المنافسة الصناعية" التي يمكن لأوكرانيا والغرب الفوز بها نظرا لقوتهما الاقتصادية.
وتوقع هودجز أن يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وقال: "سيتعين على ترامب إصلاح" سياسة إدارة بايدن في ملف أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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