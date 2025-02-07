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روسيا تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في منطقة دونيتسك
7 فبراير 2025 18:24

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت بعد معارك ضارية استمرت لشهور على "توريتسك" في شرق أوكرانيا والتي تعد أكبر بلدة تؤكد موسكو الاستيلاء عليها في الأشهر القليلة الماضية.
وتسعى روسيا، منذ أشهر عدة، للسيطرة على البلدة الصناعية الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية إذ إن ذلك سيمكنها من عرقلة طرق الإمداد الأوكرانية الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، قبيل إعلان روسيا اليوم، إن المدينة أصبحت "خرابا"، ونشرت، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة لمبان مدمرة.
وأضافت الوزارة "كان هذا، ذات يوم، منزل أحدهم. مكان عاش فيه الناس وضحكوا وبنوا مستقبلهم. والآن، لم يعد سوى خراب"، من دون التعليق على ما إذا كانت المدينة قد أصبحت تحت سيطرة روسيا أم لا.

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المصدر: آ ف ب
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دونتسك
السيطرة على قرية
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