ميتسوتاكيس يزور جزيرة تتعرض لهزات أرضية في اليونان

زار رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، جزيرة سانتوريني التي تتعرض لهزات أرضية منذ نهاية يناير الماضي بلغ بعضها أكثر من خمس درجات على مقياس ريختر.

وقال ميتسوتاكيس إن حكومته تقوم بكل ما بوسعها لتحمي السكان على الجزيرة.

يحذر خبراء من أن الزلازل الصغيرة في الجزيرة، التي تشكل مقصدا سياحيا، لا تظهر أي علامة على التوقف وقد تستمر لأسابيع أو لشهور، في ظل مخاوف من احتمال وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قبل قبل أن يهدأ النشاط.

وسُجل ما مجموعه 7700 زلزال بين 26 يناير و4 فبراير الجاري، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليونانية، نقلا عن كلية الجيولوجيا بجامعة أثينا.

وبلغت شدة أقوى زلزال في هذه السلسلة 5,1 درجة على مقياس ريختر.

وقال رئيس الوزراء، عبر الإذاعة "لن أقول أي تقديرات عما إذا كان وقوع زلازل كبيرة أمرا وشيكا. ورغم ذلك، أنصح الجميع بأن يظلوا هادئين".

وأوضح ميتسوتاكيس أن قول ما يتعين على الناس القيام به وكيفية استمرار سلسلة الزلازل أمر يعود للخبراء، لكن من المهم أن يستعد السكان ويتخذوا احتياطاتهم.