ترامب يصعّد اللهجة ضد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" يجب أن "تُغلق"، في تصعيد جديد للهجة على هذه الهيئة الحكومية.

وكتب ترامب، في مشنور على منصته "تروث سوشل"، أنّ "الفساد وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف أنّ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقود اليسار الراديكالي المجنون. الكثير من هذا الاحتيال لا يمكن تفسيره على الإطلاق".

أعلنت "يو إس إيد"، الأربعاء، أنّ جميع موظفيها سيوضعون في إجازة إدارية اعتبارا من الجمعة، بمن فيهم أولئك العاملون في الخارج.

ووضع ترامب هذه الوكالة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وبحسب تقرير، نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"أمس الخميس، فإنّ عدد موظفي الوكالة، البالغ حاليا 10 آلاف موظف، سينخفض إلى حوالي 300.

و"يو إس إيد" وكالة مستقلّة أنشئت في 1961 بموجب قانون أصدره الكونغرس الأميركي وتدير ميزانية سنوية تزيد على 40 مليار دولار أميركي لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية حول العالم.

ويوجد ثلثا العاملين فيها في الخارج.