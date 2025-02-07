السبت 8 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يصعّد اللهجة ضد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
7 فبراير 2025 20:15

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" يجب أن "تُغلق"، في تصعيد جديد للهجة على هذه الهيئة الحكومية.
وكتب ترامب، في مشنور على منصته "تروث سوشل"، أنّ "الفساد وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأضاف أنّ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقود اليسار الراديكالي المجنون. الكثير من هذا الاحتيال لا يمكن تفسيره على الإطلاق".
أعلنت "يو إس إيد"، الأربعاء، أنّ جميع موظفيها سيوضعون في إجازة إدارية اعتبارا من الجمعة، بمن فيهم أولئك العاملون في الخارج.
ووضع ترامب هذه الوكالة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية ماركو روبيو. 
وبحسب تقرير، نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"أمس الخميس، فإنّ عدد موظفي الوكالة، البالغ حاليا 10 آلاف موظف، سينخفض إلى حوالي 300.
و"يو إس إيد" وكالة مستقلّة أنشئت في 1961 بموجب قانون أصدره الكونغرس الأميركي وتدير ميزانية سنوية تزيد على 40 مليار دولار أميركي لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية حول العالم.
ويوجد ثلثا العاملين فيها في الخارج.

أخبار ذات صلة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن المساعدات لجنوب أفريقيا
ترامب يعلق فرض رسوم جمركية على واردات صينية
المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
الرياضة
ليفركوزن يضع أحلامه في «مهب الريح»!
اليوم 21:29
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
الرياضة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في «آسيوية الدراجات»
اليوم 21:27
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
الرياضة
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
اليوم 21:19
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
اليوم 21:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©