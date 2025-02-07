«الأغذية العالمي» تناشد تقديم المزيد من الدعم لأهالي غزة

غزة (الاتحاد)

ناشد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد لمساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة على إعادة بناء حياتهم.

وقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات لأكثر من 525 ألف شخص من خلال طرود غذائية ووجبات ساخنة، ويعمل على تشغيل 22 مخبزاً في أنحاء قطاع غزة.

وقال سكاو، عقب زيارة استغرقت يومين شملت محطات في جباليا ومدينة غزة وخان يونس: «هذه خطوة قوية في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية».

وأضاف: «حجم الاحتياجات هائل، ويجب الحفاظ على التقدم، يجب أن يستمر وقف إطلاق النار». ودعا إلى التعاون الواسع في استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والمأوى وإعادة الأطفال إلى المدارس.