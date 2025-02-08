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أميركا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها

بقايا الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها
8 فبراير 2025 08:18

 قالت السلطات الأميركية يوم الجمعة إنه تم تحديد مكان طائرة ركاب صغيرة تحطمت في غرب ألاسكا كانت في طريقها إلى مدينة نوم على بحر متجمد ولقي العشرة أشخاص الذين كانوا على متنها حتفهم.
وقال مايك ساليرنو المتحدث باسم خفر السواحل الأميركية إن رجال الإنقاذ كانوا يبحثون في آخر موقع معروف للطائرة بواسطة مروحية عندما رصدوا الحطام.
وكانت الطائرة التابعة لشركة "بيرينج اير"، وهي طائرة ذات محرك توربيني واحد، متجهة من أونالاكليت إلى مدينة نوم بعد ظهر الخميس وعلى متنها تسعة ركاب وطيار عندما اختفت، حسبما أفادت إدارة السلامة العامة في ألاسكا. وقال ديفيد أولسون، مدير العمليات في شركة "بيرينج اير" إن الطائرة وهي من طراز "سيسنا كارافان" غادرت أونالاكليت الساعة 0237 من مساء الخميس، وفقد المسؤولون الاتصال بها بعد أقل من ساعة.

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المصدر: وكالات
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