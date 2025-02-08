الهند: بدء فرز الأصوات في انتخابات نيودلهي

بدأت عملية فرز الأصوات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في انتخابات الهيئة التشريعية في منطقة نيودلهي ذات الأهمية الكبيرة في الإقليم الاتحادي الهندي، الذي يضم نيودلهي، حيث توقعت استطلاعات الرأي التلفزيونية لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع فوز الحزب القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وصوت أكثر من 60% من أكثر من 15 مليون شخص، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخاب المحلية يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت توجهات الفرز الأولية إلى تقدم حزب بهاراتيا جاناتا على حزب عام آدمي بأكثر من 40 مقعدا.