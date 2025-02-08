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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن المساعدات لجنوب أفريقيا

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض
8 فبراير 2025 17:02

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي.
وتظهر أحدث بيانات للحكومة الأميركية أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات تقدر بنحو 440 مليون دولار أميركي لجنوب أفريقيا في 2023.
وأضاف البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين مزارعين من جنوب أفريقيا وعائلاتهم من أصول أوروبية كلاجئين.
وقال إن المسؤولين الأميركيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمن هم‭‭‭‭ ‬‬‬‬في الأغلب من أصول أوروبية في جنوب أفريقيا من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.
ودافع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا عن سياسة الأراضي في بلاده بعد قرار ترامب، قائلا إن الحكومة لم تصادر أي أرض وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل.
وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب سيتناول قضايا حقوق الإنسان في الدولة الأفريقية. وكان ترامب هدد بقطع التمويل عن جنوب أفريقيا بعد وقت قصير من توليه منصبه.

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المصدر: رويترز
دونالد ترامب
جنوب أفريقيا
مساعدات
أمر تنفيذي
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