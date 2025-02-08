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ارتفاع كبير لعدد قتلى مجزرة نفّذها إرهابيون في مالي

الجيش المالي خلال التصدي لهجوم (أرشيفية)
8 فبراير 2025 18:16

ارتفعت إلى ما لا يقل عن 56 قتيلا حصيلة قتلى مجزرة نفذها إرهابيون نصبوا كمينا لقافلة مدنية وحراسة مرافقة لها قرب مدينة غاو في شمال شرق مالي، أمس الجمعة، وفقا لما قاله مسؤول محلي اليوم السبت.
وقال المسؤول إنه تم إحصاء ما يصل إلى 56 جثة في مستشفى غاو، مضيفا أن هناك أيضا عددا غير معروف من الضحايا العسكريين.
ووقع الهجوم قرب قرية "كوبي" على بعد نحو 30 كيلومترا من غاو في منطقة ينشط فيها إرهابيون مرتبطون بتنظيمي داعش والقاعدة المتطرفين.
وأوضح مسؤول محلي، رفض نشر اسمه لدواع أمنية، اليوم السبت "قفز الناس من المركبات للفرار. قتل وأصيب عدد كبير من المدنيين".
وقال أحد سكان غاو إن النار أضرمت في مركبات.
كانت حصيلة سابقة، اليوم السبت، أشارت إلى مقتل 32 مدنيا وجنديا في المجزرة.
وأكد مسؤول في اتحاد مالي للنقل، طالبا عدم كشف هويته، أنه "بحسب أحد السائقين الناجين، نصب الإرهابيون كمينا للموكب وفتحوا النار على الجميع بصورة عشوائية للتسبب بأقصى عدد من الضحايا".
وقال مسؤول في شمال مالي إنه خلال الهجوم "كان العسكريون الماليون يتولون أمن موكب الركاب المدنيين في 22 حافلة صغيرة وست حافلات كبيرة وثماني شاحنات".
وأضاف أن إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش المتطرف "دمروا ما لا يقل عن خمس شاحنات".

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المصدر: آ ف ب
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هجوم إرهابي
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