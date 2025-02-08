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زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن هجوم كورسك

آثار قصف ومعارك في كورسك (أرشيفية)
8 فبراير 2025 19:38

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال خطابه مساء أمس الجمعة، شن هجوم أوكراني جديد في منطقة كورسك الروسية.
وقال زيلينسكي "في مناطق عملية كورسك، وقعت هجمات جديدة".
ووفقا للرئيس الأوكراني، تم تدمير "عدد كبير" من القوات.
ولم يقدم تفاصيل لكنه ذكر أن الخسائر كانت بالمئات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها صدت هجوما مضادا أوكرانيا في منطقة كورسك.
كانت أوكرانيا شنت، في أغسطس الماضي، هجوما مباغتا على منطقة كورسك الروسية القريبة من الحدود. وقالت كييف إنها سيطرت على عشرات القرى ومئات الكيلومترات المربعة. وأكدت روسيبا أنها استعدات الكثير من تلك المناطق.

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المصدر: د ب أ
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فولوديمير زيلينسكي
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