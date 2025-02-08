الأحد 9 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
8 فبراير 2025 23:13

استنكر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من الجانب الإسرائيلي والتي طالبت فيها ببناء دولة فلسطينية بالمملكة العربية السعودية، محذرا من خطورة مثل هذه التصريحات كونها سوف تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهدد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
وأكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، وتعد خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله.
وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية فضلا عن كونها تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.
وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها.

أخبار ذات صلة
الإفراج عن 183 فلسطينياً وإطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين
السعودية تُثمن رفض الدول الشقيقة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
المصدر: وام
البرلمان العربي
تصريحات
إسرائيل
السعودية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ثلاثيات» شباب الأهلي «سيناريو مكرر» أمام عجمان
الرياضة
«ثلاثيات» شباب الأهلي «سيناريو مكرر» أمام عجمان
اليوم 13:16
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
الأخبار العالمية
50 قتيلاً بكمين استهدف قافلة بشمال شرق مالي
اليوم 13:15
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
الأخبار العالمية
سلام يعلن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزيراً
اليوم 13:12
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©