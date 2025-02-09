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فقدان 30 شخصاً إثر انهيار أرضي في الصين

فقدان 30 شخصاً إثر انهيار أرضي في الصين
9 فبراير 2025 10:28

رفعت مقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين أمس، السبت، مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجيولوجية من المستوى الثالث إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستوى، بعد أن أدى انهيار أرضي إلى دفن 10 منازل، وفقدان أكثر من 30 شخصًا.

ووقع الانهيار الأرضي في الساعة 11:50 صباحًا في قرية "جينبينغ" التي تقع في محافظة "جونليان" في مدينة "ييبين"، وفقًا لمقر الوقاية من الكوارث الجيولوجية والسيطرة عليها بالمقاطعة.

وتم إجلاء حوالي 200 شخص إلى أماكن آمنة عقب وقوع الانهيار الأرضي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وبسبب هطول الأمطار المستمر والظروف الجيولوجية، تحول الانهيار الأرضي إلى تدفقات من الحطام تراكمت لمسافة تمتد 1.2 كيلومتر تقريبًا، بحجم إجمالي يزيد عن 100 ألف متر مكعب.

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المصدر: وام
الصين
انهيارات أرضية
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