الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل 30 مريضاً فلسطينياً منذ بدء الهدنة

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل 30 مريضاً فلسطينياً منذ بدء الهدنة
9 فبراير 2025 13:42

العريش (وام)
استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» نحو 30 مريضاً، منذ بدء الهدنة وخروج المرضى من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.
وقال الدكتور محمد راشد الكعبي، المدير الطبي للمستشفى، إنه قدم، منذ تدشينه، خدماته العلاجية لـ 7534 حالة مرضية من لأشقاء الفلسطينيين، وأجرى 2561 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، كما قدم خدمات العلاج الطبيعي لنحو 2850 حالة، وتم تركيب 21 طرفاً صناعياً للحالات المحتاجة. وأكّد أن المستشفى الإماراتي العائم، سيواصل تقديم خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإغاثية وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمحتاجين. ويأتي هذا المستشفى كجزء من المبادرات الإنسانية المستمرة، التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك الجراحات الطارئة، والرعاية الصحية الأولية، والعلاج المتقدم، بإشراف كوادر طبية مؤهلة وبأحدث المعدات والتجهيزات. 
وأكد أن هذه المبادرة تعكس قيم التضامن الإنساني لدولة الإمارات، والتي تضع الإنسان وصحته في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تقديم الدعم المستدام، لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المتضررة.
تزامناً، قدمت عملية «الفارس الشهم 3‬⁩» مساعدات إغاثية للمسنين المقيمين في دار الوفاء لرعاية المسنين في مستشفى يافا في دير البلح وسط ⁧‫قطاع غزة‬⁩، كما وزعت طروداً غذائية على 533 أسرة نازحة في مخيم «العطاء»، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة بالقطاع.

أخبار ذات صلة
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
«إكسبوجر 2025» يستعرض روائع السرد البصري وأعمالاً فنية استثنائية
فلسطين
العريش
الإمارات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
جلسة حوارية تشهد توقيع كتاب «الهوية الوطنية» لجمال السويدي
التعليم والمعرفة
جلسة حوارية تشهد توقيع كتاب «الهوية الوطنية» لجمال السويدي
اليوم 21:33
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
الرياضة
«نخبة الفرسان» يتنافسون في كأس الإمارات لقفز الحواجز
اليوم 21:30
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اقتصاد
31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
اليوم 21:28
فرع لشركة دو التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»
اقتصاد
2.5 مليار درهم صافي أرباح «دو» بنمو 49.1%
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©