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روسيا تتقدم ميدانيا وتقترب من بلدة أوكرانية استراتيجية

آثار معارك وقصف في منطقة دونتسك
9 فبراير 2025 16:51

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على قرية "أوريخوفو-فاسيليفكا" في شرق أوكرانيا قرب "تشاسيف يار" المركز العسكري الاستراتيجي الذي تحاول موسكو السيطرة عليه.
ويدور قتال عنيف في بلدة "تشاسيف يار" الواقعة عند خط الجبهة، وهي إحدى آخر البلدات التي تمنع روسيا من تحقيق المزيد من التقدم في المنطقة، بحسب مدونين عسكريين روس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة يومية "نتيجة تحركات هجومية حاسمة"، سيطرت مجموعة القوات الجنوبية على "قرية أوريخوفو-فاسيليفكا في منطقة دونيتسك".
وتقع "أوريخوفو-فاسيليفكا" على بعد حوالى 10 كيلومترات شمال "تشاسيف يار" بالقرب من الطريق المؤدي إلى مدينة "سلوفيانسك".
يأتي ذلك مع تقدم القوات الروسية داخل منطقة دونيتسك، وإعلان موسكو السيطرة على مدينة "توريتسك" المنجمية الاستراتيجية الجمعة، بينما تنفي أوكرانيا أن تكون قوات موسكو سيطرت بشكل كامل عليها.
وقالت وحدة "خورتيتسيا" في الجيش الأوكراني، التي تقاتل في المنطقة، اليوم الأحد، إنها صدت هجمات في منطقتي "تشاسيف يار" و"توريتسك".

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المصدر: آ ف ب
تشاسيف يار
دونيتسك
روسيا
السيطرة على قرية
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