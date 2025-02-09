الجامعة العربية تستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة بشأن السعودية

استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكد أبو الغيط، في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم، أن المنطق الذي تستند إليه إسرائيل هو منطق مرفوض بالاضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع.

وجدد أبو الغيط التأكيد على أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما.

وقال إن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا في أذهان من ينطقون بها.