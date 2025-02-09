استمرار الزلازل قرب جزر سياحية يونانية

ضربت أربعة زلازل بقوة تزيد عن أربع درجات على مقياس ريختر، المنطقة بين جزر سانتوريني وأنافي وأمورجوس، في الساعات الماضية، وسط استمرار النشاط الزلزالي، الذي يهز المنطقة منذ أسبوعين.

وقال معهد الجيوديناميكا، التابع لمرصد أثينا الوطني، إنه في الساعة الواحدة و54 دقيقة ظهرا، وقع زلزال بقوة أربع درجات، أعقبه زلزال آخر في الساعة الواحدة و59 دقيقة ظهرا، بقوة 4,3 وكان مركز الزلزالين على بعد 25 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أمورجوس، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليوناينة اليوم الأحد.

كما سجل زلزال آخر بقوة 4,1 درجة، في الساعة الحادية عشرة ودقيقتين صباح اليوم الأحد، على بعد 26 كيلومترا شمال شرق منطقة أويا في جزيرة سانتوريني، أعقبه زلزال آخر بقوة 4,1 درجة في الساعة الثالثة والنصف بجنوب غرب جزيرة أنافي.

كانت السلطات اليونانية قد أعلنت، أمس السبت، أن المدارس في جزيرة سانتوريني وجزر أنافي وإيوس وأمورجوس القريبة منها ستبقى مغلقة حتى 14 فبراير الجاري على الأقل، بسبب استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.