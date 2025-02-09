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ترامب ناقش مع بوتين أزمة أوكرانيا

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9 فبراير 2025 19:48

نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الأزمة في أوكرانيا في أول محادثة مباشرة معروفة بينهما منذ أوائل 2022.
وقال ترامب، الأسبوع الماضي، إن فريقه "أجرى محادثات جيدة للغاية"، وذلك بعد أن وعد في وقت سابق بإنهاء الأزمةفي أوكرانيا.
وعندما سأل الصحفيون ترامب على متن طائرة الرئاسة عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين قال "من الأفضل ألا أقول".
وأضاف ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": "هو (بوتين) يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، اليوم الأحد، إنه ليس بوسعه أن "يؤكد أو ينفي" تقارير عن محادثة بين بوتين وترامب.
وردا على طلب من "تاس" للتعليق مباشرة على تقرير "نيويورك بوست"، قال بيسكوف "الكثير من الاتصالات تتم... تلك الاتصالات تتم عبر قنوات مختلفة... أنا شخصيا قد لا أعلم شيئا أو لا أكون على دراية بها وبالتالي في تلك الحالة ليس بوسعي أن أنفي أو أؤكد".
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، في نوفمبر الماضي، أن بوتين منفتح لمناقشة ترامب في إمكانية إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب، يوم الجمعة، إن من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الأزمة.
وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست"، قال ترامب إنه "كانت تربطه دائما علاقات جيدة مع بوتين" وإن لديه خطة ملموسة لإنهاء الأزمة. لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف ترامب "آمل أن يتحقق ذلك سريعا. يموت الناس كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين".

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المصدر: رويترز
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الأزمة الأوكرانية
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