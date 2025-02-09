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مسلح ينفّذ عمليات طعن في العاصمة الإيرلندية

الشرطة تتدخل إثر عملية طعن في دبلن
9 فبراير 2025 20:53

قالت الشرطة إنها اعتقلت شخصا في دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، اليوم الأحد، إثر "حادث خطير".
وتحدثت الشرطة عن "حادث خطير" وقالت في بيان "تم اعتقال رجل وهو موقوف حاليا في مركز للشرطة شمال المدينة. ولا خطر وشيكا على العامة في الوقت الراهن".
وقالت الشرطة "تعرض ثلاثة رجال لهجوم في هذا الحادث ونقلوا إلى المستشفى، اثنان اصيبا بجروح خطيرة ولكن حياتهما ليست في خطر والثالث بجروح طفيفة".
وبحسب صحيفة "آيريش تايمز" استخدم المشتبه به "أدوات منزلية تقليدية"، مضيفة أنه في هذه المرحلة لا ترجح الشرطة فرضية الاعتداء.
ووقع الهجوم بعد الظهر في حي "ستونيباتر" في شرق المدينة، "وضرب طوق أمني حول الموقع" للسماح للشرطة بإجراء "فحوص فنية". ودعت شهود عيان إلى تقديم إفاداتهم.
ونقلت الصحيفة عن مقيمة في المنطقة "شاهدت الكثير من سيارات الشرطة تقترب بسرعة كبيرة (...) ورجلا يركض وهاجمته (الشرطة) أمام أحد المنازل"، مضيفة أنه "صرخ +دعوني وشأني+".
ووصفت  ماري لو ماكدونالد زعيمة الشين فين والنائبة عن دبلن الهجوم ب"المروع". وأضافت، على منصة "اكس"، أن السكان المحليين "في حال صدمة".

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إيرلندا
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