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ترامب: ماسك سيكشف "مئات مليارات الدولارات من الاحتيال"

ترامب يتحدث مع إيلون ماسك
9 فبراير 2025 23:29

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته الكاملة في إيلون ماسك الذي كلفه بمهمة خفض الإنفاق الاتحادي، مؤكدا أن الملياردير سيساعد في الكشف عن "مئات مليارات الدولارات" التي صرفت بطريقة احتيالية.
وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية "سنعثر على مليارات، مئات مليارات الدولارات من الاحتيال والانتهاكات. وأنتم تعلمون أن هذا هو ما انتخبني الناس من أجله"، وفق مقتطف من مقابلة من المقرر أن تبث اليوم الأحد.
ويتولى أغنى رجل في العالم، قيادة لجنة "الكفاءة" لمراجعة الإنفاق الفدرالي وتقليصه بشكل كبير.
ووقع الرئيس الأميركي، خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في منصبه، سلسلة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى خفض الإنفاق الفدرالي.
وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر. وفي اليوم التالي، أصدر قاضٍ آخر أمرا طارئا يمنع اللجنة، التي رأسها ماسك، من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والتي تتضمن بيانات حساسة للأميركيين.
وقال ترامب، في مقابلته مع "فوكس نيوز"، إنه سيأمر ماسك خلال يوم أو نحو ذلك بالتدقيق في ميزانية وزارة التعليم.
وأضاف "سأتوجه بعد ذلك إلى الجيش"، مكررا تعهده مراجعة الإنفاق في وزارة الدفاع (البنتاغون) الذي تبلغ ميزانيته للعام 2025 نحو 850 مليار دولار.

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المصدر: آ ف ب
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