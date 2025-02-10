ترامب: تحدثتُ إلى بوتين حول إنهاء حرب أوكرانيا

عواصم (وكالات)





أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول حرب أوكرانيا، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» التي أفادت أمس بأن الزعيمين تباحثا حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب قد ذكر الأسبوع الماضي أن فريقه «أجرى محادثات جيدة للغاية»، وذلك بعد أن وعد في وقت سابق بإنهاء الحرب في أوكرانيا دون أن يعلن كيف يعتزم تحقيق ذلك. ونقلت عنه «نيويورك بوست»، أمس، قولَه بأن الرئيس بوتين «يرغب في عدم سقوط مزيد من القتلى». لكن وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلت عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قولَه، أمس، أنْ ليس بوسعه «تأكيد أو نفي» تقارير عن محادثة هاتفية بين بوتين وترامب.

ورداً على سؤال حول تقرير «نيويورك بوست»، قال بيسكوف: «الكثير من الاتصالات تتم.. تلك الاتصالات تتم عبر قنوات مختلفة.. أنا شخصياً قد لا أعلم شيئاً أو لا أكون على دراية بها، وبالتالي في تلك الحالة ليس بوسعي النفي أو التأكيد». وذكرت وسائل إعلام في نوفمبر الماضي أن روسيا منفتحة على مناقشة إمكانية إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنها تستبعد التخلي عن أي مساحات كبيرة من الأرض التي تسيطر عليها في الوقت الحالي، كما تصر على تخلي كييف عن فكرة الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال ترامب، الجمعة، إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب. وأكد في تصريحات لصحيفة «نيويورك بوست» أنه «كانت تربطه دائماً علاقات جيدة مع بوتين» وإن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب. لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وأضاف: «آمل أن يتحقق ذلك سريعاً.. أريد إنهاء هذه الحرب السيئة». وميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها تصدت لثلاث هجمات أوكرانية مضادة في منطقة كورسك الليلة الماضية.



وقالت الوزارة: إن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد غرب منطقة كورسك بالقرب من قريتي أولانوك وتشيركاسكايا كونوبيلكا، لكن القوات الروسية صدته. ومن جانبه أعلن الجيش الأوكراني، أمس، أن دفاعاته الجوية أسقطت 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا خلال الليل. وأضاف سلاح الجو الأوكراني في بيان أن 74 طائرة مسيرة أخرى لم تصل إلى أهدافها، بسبب تشويش إلكتروني على الأرجح، بينما لا تزال طائرتان مسيرتان في الجو.





وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن روسيا أطلقت خلال أسبوع 1260 قنبلة من الجو وما يقرب من 750 طائرة مسيرة وأكثر من 10 صواريخ مختلفة الطرز على أوكرانيا. وقال: «نحن ممتنون لكل الشركاء»، مضيفاً أن أوكرانيا ستتوسع في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.