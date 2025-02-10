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فقدان 30 شخصاً إثر انهيار أرضي جنوب غرب الصين

رجال الإنقاذ في موقع الانهيار الأرضي بمقاطعة سيتشوان الصينية (أ ف ب)
10 فبراير 2025 09:46

بكين (د ب أ)

لا يزال هناك 30 شخصاً في عداد المفقودين، إثر وقوع انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، بحسب ما جاء في مؤتمر صحفي عُقد في وقت مبكر من صباح أمس ونقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». ووقع الانهيار الأرضي صبيحة الجمعة في قرية جينبينج الواقعة بمحافظة جيونليان في مدينة ييبين، وما يزال عدد المفقودين قيد التحقق. وحتى منتصف ليل السبت الأحد، تسبب الانهيار الأرضي في دفن 10 منازل سكنية ومبنى إنتاج.

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وتم إنقاذ شخصين، أحدهما مصاب بجروح خطيرة والآخر بجروح طفيفة، وهما يتلقيان العلاج في مستشفى في جيونليان. ومن جانبه، أمر الرئيس الصيني، شي جين بينج، بإطلاق مهمة بحث وإنقاذ شاملة في المنطقة، حسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وبسبب هطول الأمطار المستمر والظروف الجيولوجية غير المواتية، تحول الانهيار الأرضي إلى تدفقات من الحطام أدت إلى تراكم الحطام لمسافة تمتد 1.2 كيلومتر تقريباً، بحجم إجمالي يزيد على 100 ألف متر مكعب، بحسب التقييم الأولي.

انهيارات أرضية
الصين
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