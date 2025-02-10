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روسيا تضع شرطا للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف من دبابة
10 فبراير 2025 16:33

قدم سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، شرطا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية.
وقال ريابكوف، الذي يشرف على العلاقات مع الولايات المتحدة والحد من التسلح، إنه يجب تلبية جميع شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل إمكانية التوصل إلى أي تسوية.
وفي 14 يونيو الماضي، حدد بوتين شروطه لإنهاء الأزمة على الفور قائلا إنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تسحب كل قواتها من أربع مناطق أوكرانية تسيطر روسيا على معظم أراضيها.
وأشاد نائب وزير الخارجية الروسي بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبداء حرصها على التحدث مع روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا، وقال إن موسكو مستعدة للحوار "على أساس من المساواة".
وأضاف ريابكوف أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تتناول الأسباب الجذرية للصراع وأن تعترف "بالواقع على الأرض"، محذرا من أن توجيه الإنذارات لموسكو لن يفلح.

 

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
سيرغي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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