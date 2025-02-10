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حريق في كييف إثر قصف نفذته طائرات مسيرة

حريق جراء قصف على سومي
10 فبراير 2025 16:47

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن هجمات نفذتها طائرات مسيرة أشعلت حريقا في العاصمة كييف، وألحقت أضرارا في مدينة سومي بشمال شرق البلاد.
وأعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 61 طائرة مسيرة من أصل 83، مع احتمال أن يكون التشويش الإلكتروني تسبب في سقوط الطائرات المسيرة المتبقية وعددها 22.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، في منشور على تطبيق "تلغرام" للتراسل، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أشعل حريقا في العاصمة.
لكن إيهور كالتشينكو حاكم منطقة سومي قال، على "تلغرام"، إن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما نُقلت إلى المستشفى بعد أن أطلقت قصف على سومي، المركز الإداري لمنطقة سومي الأوسع.
وأظهرت صور، نشرتها خدمات الطوارئ، سيارات مشتعلة بجوار مبنى.

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المصدر: وكالات
كييف
قصف
طائرات مسيرة
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