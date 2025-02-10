الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الألمنيوم والصلب

قطع من الصلب
10 فبراير 2025 17:42

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
في الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى "نيو أورلينز" لحضور مباراة نهائي دورة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قال ترامب "سأعلن عن رسوم جمركية على الصلب الاثنين ... كل الصلب الذي يصل إلى الولايات المتحدة ستُفرض عليه رسوم جمركية بنسبة 25%".
وأضاف أنه سيتخذ الإجراء ذاته بالنسبة لواردات الألمنيوم.
ستنعكس هذه التدابير سلبا بصورة خاصة على كندا، أكبر مزود بالصلب والألمنيوم للولايات المتحدة، بحسب الأرقام الرسمية، كما تعتبر البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية من كبار مزودي الولايات المتحدة بالصلب.
وسبق أن فرض ترامب، خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021، رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية.
وقال ترامب، الأحد، أيضا إنه سيعلن "الثلاثاء أو الأربعاء" عن "رسوم جمركية متبادلة" حتى تكون الرسوم المفروضة على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة مماثلة لتلك المفروضة على الصادرات الأميركية.
وقال "إذا فرضوا علينا رسوما بنسبة 130% ولم نفرض من جانبنا رسوما، فلن يبقى الوضع كما هو عليه".

أخبار ذات صلة
ترامب يدرس استثناء أستراليا من الرسوم الإضافية على الصلب
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم
المصدر: آ ف ب
رسوم جمركية
الصلب
الألمنيوم
دونالد ترامب
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»
الترفيه
«حديقة أم الإمارات» تقدم تجربة «ذا كوف هاوس»
اليوم 13:13
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©