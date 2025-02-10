ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الألمنيوم والصلب

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

في الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى "نيو أورلينز" لحضور مباراة نهائي دورة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قال ترامب "سأعلن عن رسوم جمركية على الصلب الاثنين ... كل الصلب الذي يصل إلى الولايات المتحدة ستُفرض عليه رسوم جمركية بنسبة 25%".

وأضاف أنه سيتخذ الإجراء ذاته بالنسبة لواردات الألمنيوم.

ستنعكس هذه التدابير سلبا بصورة خاصة على كندا، أكبر مزود بالصلب والألمنيوم للولايات المتحدة، بحسب الأرقام الرسمية، كما تعتبر البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية من كبار مزودي الولايات المتحدة بالصلب.

وسبق أن فرض ترامب، خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021، رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية.

وقال ترامب، الأحد، أيضا إنه سيعلن "الثلاثاء أو الأربعاء" عن "رسوم جمركية متبادلة" حتى تكون الرسوم المفروضة على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة مماثلة لتلك المفروضة على الصادرات الأميركية.

وقال "إذا فرضوا علينا رسوما بنسبة 130% ولم نفرض من جانبنا رسوما، فلن يبقى الوضع كما هو عليه".