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الاتحاد الأوروبي يرفض الرسوم الأميركية على صادرات الصلب والألومنيوم

الاتحاد الأوروبي يرفض الرسوم الأميركية على صادرات الصلب والألومنيوم
11 فبراير 2025 01:04

بروكسل (وكالات) 

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قالت المفوضية الأوروبية في بيان نشر أمس، إنها «لا يوجد مبرر» لفرض رسوم جمركية أميركية على صادرات الصلب والألومنيوم من التكتل. وجاء في البيان الصحفي «لن نرد على إعلانات واسعة بدون تفاصيل أو توضيح كتابي». وأضاف «سوف نرد لحماية مصالح الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من الإجراءات غير المبررة». وحتى الآن لم يتم إبلاغ المفوضية رسمياً بأي رسوم جمركية إضافية على صادرات الاتحاد الأوروبي. وشدد بيان المفوضية على أن «فرض رسوم جمركية سوف يكون غير قانوني، وسوف يؤدي إلى نتائج غير بناءة اقتصادياً». 
وجاء في البيان «الرسوم هي ضرائب في الأساس. وبفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية، سوف تكون بذلك تفرض ضرائب على مواطنيها، وترفع تكاليف الأعمال التجارية وتؤجج التضخم. وعلاوة على ذلك، تزيد الرسوم من عدم اليقين الاقتصادي، وتعرقل كفاءة واندماج الأسواق العالمية».

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