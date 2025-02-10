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رئيس رومانيا يعلن استقالته

كلاوس يوهانيس
11 فبراير 2025 01:04

بوخارست (وكالات) 

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أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أمس، استقالته بعدما تكثفت عليه الضغوط للتنحي قبل إعادة الانتخابات التي ألغيت بسبب شكوك في حصول تدخل خارجي.
وتزايدت الضغوط على يوهانيس المؤيد لأوروبا وزعيم الليبراليين بعدما قال، إنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب خلفه في مايو المقبل. وألغت المحكمة الدستورية الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، متخذة خطوة نادرة جداً في دولة منضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما حل مرشح اليمين المتشدد كالين جورجيسكو في شكل مفاجئ في المركز الأول خلال الدورة الأولى.
وقال يوهانيس «من أجل تجنيب رومانيا والمواطنين الرومانيين أزمة... أستقيل من منصب رئيس رومانيا»، مضيفاً أنه سيتنحى رسميا الأربعاء.
وأطلق نواب الاثنين إجراءات عزل بحق يوهانيس، بعد محاولتين سابقتين من المعارضة لبدء العملية.
وأضاف يوهانيس، «في غضون أيام قليلة، سيصوت البرلمان الروماني على عزلي وستدخل رومانيا في أزمة... سيكون لذلك تأثيرات داخلية وللأسف خارجية أيضاً». ورحب زعيم التحالف من أجل وحدة الرومانيين (أور) اليميني المتشدد جورج سيميون باستقالة يوهانيس. وكتب على «فيسبوك» متوجّهاً إلى الشعب «إنه انتصاركم! حان الوقت الآن للعودة إلى الدورة الثانية».
والشهر الماضي، احتج آلاف الرومانيين خارج البرلمان ضد إلغاء الانتخابات الرئاسية، بعد شكوك في حصول تدخّل روسي لمصلحة مرشّح اليمين المتشدد، وطالب بعضهم باستقالة يوهانيس. ومن المقرر إعادة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 4 مايو المقبل على أن تجرى دورة ثانية في 18 من الشهر ذاته إذا لم يحصل أي مرشح في الدورة الأولى على أكثر من 50 % من الأصوات.

رومانيا
كلاوس يوهانيس
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