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روسيا: مستعدون للحوار مع أميركا حول أوكرانيا «على أساس المساواة»

سيدة تبحث عن بعض مقتنيات منزلها المدمر في بلدة كوستانتنيفيكا بمنطقة دونستيك (رويترز)
11 فبراير 2025 01:04

عواصم (وكالات)

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أشاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس، بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبداء حرصها على التحدث مع روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا، وقال: إن موسكو مستعدة للحوار «على أساس من المساواة».
وأضاف ريابكوف، أن أي محادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تتناول الأسباب الجذرية للصراع، وأن تعترف «بالواقع على الأرض»، محذراً من أن توجيه الإنذارات لموسكو لن يفلح.
وأشار ريابكوف، الذي يشرف على العلاقات الأميركية والحد من التسلّح، إلى ضرورة تلبية جميع شروط الرئيس الروسي لإنهاء الصراع في أوكرانيا، قائلاً: «كلما أدركت الولايات المتحدة والغرب ضرورة تلبية جميع شروط بوتين كان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا أسرع»، يشار إلى أنه في 14 يونيو الماضي، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروطه لإنهاء الحرب على الفور، وقال إنه يتعيّن على أوكرانيا سحب قواتها من 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئياً، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي. 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي: إن الإمدادات الأميركية من الأسلحة الحديثة إلى أوكرانيا، جعلت الولايات المتحدة «طرفاً في الصراع». 
وقال ريابكوف إنه كلما أسرعت الولايات المتحدة والغرب في فهم ضرورة تلبية جميع شروط بوتين كان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا أسرع. 
وعن محادثات خفض التسلح النووي، قال نائب وزير الخارجية الروسي: إن آفاق المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي النووي لا تبدو واعدة. وفي تعليق الشهر الماضي على تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إنه يريد العمل على خفض الأسلحة النووية، قال الكرملين: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح أنه يريد استئناف محادثات خفض الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن.
لكن ريابكوف قال: إن الولايات المتحدة تريد عقد محادثات ثلاثية، تشمل الصين، بينما تريد موسكو محادثات خماسية لمناقشة ملف التسلح.
وقالت روسيا إنها تريد إشراك بريطانيا وفرنسا، وهما قوتان نوويتان أيضاً، في أي محادثات جديدة للحد من انتشار الأسلحة.
وعن الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، أوضح ريابكوف أنه «ليس لدينا أي اتفاقات بشأن الاتصالات رفيعة المستوى». وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كان الرئيس الروسي تحدث هاتفياً مع نظيره الأميركي.

صد هجوم 
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 61 من أصل 83 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية. 
وقال البيان: إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 83 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وميلروفو، وشاتالوفو، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم». وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

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