توقيع مذكرة تفاهم لحصر الأضرار وإزالة الركام في غزة

رام الله (الاتحاد)

وقَّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، أمس، مذكرة تفاهم لحصر الأضرار وإزالة الركام في قطاع غزة.

وقالت رئاسة الحكومة الفلسطينية، في بيان: «تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، بقيمة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى لحصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية بالقطاع.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن مذكرة التفاهم ستعزز من جهود الحكومة في العمل على الأرض للاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن الحكومة وضعت برنامجاً لأول 6 أشهر لمعالجة الوضع على الأرض، وخطة لمدة 3 سنوات للانتقال من الإغاثة إلى عملية الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، وبعد ذلك إلى الإعمار الكامل على مدى 10 سنوات.

وتابع: يأتي هذا البرنامج ضمن خطة شاملة، وهو أول تدخل كبير يتم إطلاقه لمباشرة تنفيذ مجموعة من التدخلات الهامة التي لها علاقة باستمرار وجود الحياة وإعادة الحيوية إلى القطاع، خاصة السكن المؤقت وإزالة الركام، واستعادة جزء من الخدمات الأساسية.