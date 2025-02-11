مقتل 55 شخصاً في حادث سقوط حافلة بواد بجواتيمالا

قضى 55 شخصاً على الأقل الاثنين حين سقطت حافلة في واد عند المدخل الشمالي لمدينة جواتيمالا، وفق ما أفاد مسؤولون في أجهزة الإسعاف، في واحد من أسوأ حوادث الطرق في أميركا اللاتينية منذ سنوات.



وقال فريق الإطفاء التابع للبلدية إنّه تمّ انتشال جثث 53 شخصاً من حطام الحافلة التي كانت تقلّ أكثر من 70 شخصاً عندما سقطت من فوق جسر في نهر ملوّث.

وأكد فيكتور غوميز المتحدث باسم عناصر الإطفاء المتطوّعين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، وجود "53 جثة في المشرحة".

وتمكّن عناصر الإنقاذ من انتشال عشرة جرحة نقلوا إلى المستشفيات لكن ما لبث أن توفي اثنان منهم لترتفع حصيلة القتلى إلى 55.

من جانبه، أعرب رئيس جواتامالا برناردو أريفالو عن حزنه للمأساة، وأعلن حداداً وطنيا من دون تحديد فترته.

وقال "اليوم هو يوم صعب على الأمة".

وأفاد فريق الإطفاء بأنّ السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بعدد من المركبات الصغيرة قبل السقوط من الجسر.

وقال المتحدث باسم فريق الإطفاء كارلوس هرنانديز للصحافيين إنّ "الحافلة واصلت سيرها واخترقت سياجاً معدنيا وسقطت في واد يبلغ عمقه نحو 20 متراً، حتى وصلت إلى النهر الملوّث بمياه الصرف الصحي".



