الأربعاء 12 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 55 شخصاً في حادث سقوط حافلة بواد بجواتيمالا

مقتل 55 شخصاً في حادث سقوط حافلة بواد بجواتيمالا
11 فبراير 2025 07:45

قضى 55 شخصاً على الأقل الاثنين حين سقطت حافلة في واد عند المدخل الشمالي لمدينة جواتيمالا، وفق ما أفاد مسؤولون في أجهزة الإسعاف، في واحد من أسوأ حوادث الطرق في أميركا اللاتينية منذ سنوات.

وقال فريق الإطفاء التابع للبلدية إنّه تمّ انتشال جثث 53 شخصاً من حطام الحافلة التي كانت تقلّ أكثر من 70 شخصاً عندما سقطت من فوق جسر في نهر ملوّث.
وأكد فيكتور غوميز المتحدث باسم عناصر الإطفاء المتطوّعين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، وجود "53 جثة في المشرحة".
وتمكّن عناصر الإنقاذ من انتشال عشرة جرحة نقلوا إلى المستشفيات لكن ما لبث أن توفي اثنان منهم لترتفع حصيلة القتلى إلى 55.
من جانبه، أعرب رئيس جواتامالا برناردو أريفالو عن حزنه للمأساة، وأعلن حداداً وطنيا من دون تحديد فترته.
وقال "اليوم هو يوم صعب على الأمة". 
وأفاد فريق الإطفاء بأنّ السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بعدد من المركبات الصغيرة قبل السقوط من الجسر.
وقال المتحدث باسم فريق الإطفاء كارلوس هرنانديز للصحافيين إنّ "الحافلة واصلت سيرها واخترقت سياجاً معدنيا وسقطت في واد يبلغ عمقه نحو 20 متراً، حتى وصلت إلى النهر الملوّث بمياه الصرف الصحي". 

أخبار ذات صلة
مصرع العشرات في حادث تصادم بالمكسيك
عشرات الجرحى جراء حادث تصادم قرب هامبورج
المصدر: وكالات
حادث تصادم
جواتيمالا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
اليوم 21:21
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية
اليوم 21:06
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
اليوم 21:05
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
علوم الدار
محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء لاوس تعزيز العلاقات بين البلدين
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©