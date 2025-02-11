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إصابة بشرية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في نيفادا الأميركية

إصابة بشرية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في نيفادا الأميركية
11 فبراير 2025 12:20

أعلنت السلطات الصحية الاتحادية، يوم الاثنين، عن إصابة عامل في قطاع الألبان بولاية نيفادا الأميركية بنوع جديد من إنفلونزا الطيور، يختلف عن السلالة التي انتشرت في المزارع الأميركية منذ العام الماضي.

ووصفت الإصابة بأنها خفيفة، حيث تمثلت الأعراض الرئيسية للمريض في احمرار وتهيج العين، وهو ما يتشابه مع معظم حالات إنفلونزا الطيور المرتبطة بالأبقار الحلوب. ولم تستدع حالته دخول المستشفى، وقد تعافى بالفعل، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وتم رصد هذه السلالة الجديدة سابقاً لدى أكثر من 12 شخصاً تعرضوا للدواجن، لكن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها إصابة مرتبطة بالبقر.


وأوضحت السلطات الصحية في نيفادا أن العامل المصاب كان يعمل في مزرعة بمقاطعة تشرشل، الواقعة في الجزء الغربي الأوسط من الولاية. وأكد مسؤولو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه لا يوجد دليل على انتقال الفيروس من هذا الشخص إلى آخرين، مشيرين إلى أن الفيروس لا يزال يشكل خطراً منخفضاً على عامة الأشخاص.

المصدر: وكالات
نيفادا
إنفلونزا الطيور
الولايات المتحدة الأميركية
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