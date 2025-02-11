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فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يستثمر 50 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال قمة الذكاء الاصطناعي في باريس
11 فبراير 2025 16:24

 ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 50 مليار يورو إضافية (51.6 مليار دولار) لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي للكتلة.
وقالت في قمة الذكاء الاصطناعي في باريس إن تلك الاستثمارات تضاف إلى مبادرة أبطال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي التي تعهدت بالفعل بتقديم 150 مليار يورو.
وأضافت "نهدف إلى جمع 200 مليار يورو للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أوروبا".
وأوضحت فون دير لاين أن الاستثمارات ستركز على التكنولوجيا الصناعية وغيرها من التقنيات المهمة.
وتقود شركة الاستثمار جنرال كاتاليست مبادرة أبطال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، كما انضمت إليها عدة لشركات منها إيرباص وإيه.إس.إم.إل وسيمنز وإنفينيون وفيليبس وميسترال وفولكسفاجن.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
فون دير لاين
الذكاء الاصطناعي
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