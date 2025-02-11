51 قتيلا بأيدي ميليشيا محلية في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (أ ف ب)

قُتل51 شخصاً على الأقل بأيدي مسلحين ينتمون إلى ميليشيا «كوديكو» في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلنته مصادر محلية وإنسانية لوكالة فرانس برس، أمس. وقال المسؤول المحلي جول تسوبا، إن مقاتلين في ميليشيا كوديكو (تعاونية تنمية الكونغو) «قتلوا الاثنين 51 شخصاً»، معظمهم مدنيون نازحون في ثلاث بلدات مجاورة تقع في إقليم ايتوري. وأضاف: «إنها حصيلة غير نهائية؛ لأن عمليات البحث مستمرة.. وهناك نحو عشرة جرحى».

وأكدت مصادر إنسانية عدة لوكالة فرانس برس وقوع هذه الهجمات في مناطق تبعد حوالى ثمانين كيلومتراً شمال شرق بونيا، عاصمة الإقليم. وأضافت المصادر أن عناصر بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية حاولوا التدخل لمنع هذه المجازر. وفي اتصال مع فرانس برس، لم تشأ البعثة الأممية التعليق حتى الآن.

ومن جهته، صرّح المتحدث باسم الجيش الكونغولي في الإقليم الثلاثاء أن «القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تدخلت مع شركائها، وساهم تدخلها في الحد من الأضرار».

وتزعم ميليشيا «كوديكو» أنها تدافع عن مصالح مجموعة «ليندو»، وغالبيتها من المزارعين، في مواجهة مجموعة «هيما» من الرعاة. ويشهد إقليم إيتوري منذ 2017 نزاعاً بين ميليشيات محلية بينها «كوديكو»، ومجموعة «زايير»، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتسبب بحركة نزوح كثيفة.