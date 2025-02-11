روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف مواقع الطاقة

عواصم (وكالات)

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات العسكرية بعيدة المدى على البنى التحتية المرتبطة بالطاقة، وفقاً لما أعلنه مسؤولون في البلدين، أمس، وهي هجمات يشتبه في أنها السبب وراء اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية، وأنها دفعت أوكرانيا لفرض قيود داخلية جديدة على استهلاك الطاقة.

وتأتي الضربات المتصاعدة قبيل سلسلة لقاءات عُقدت بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين تهدف إلى وضع خريطة طريق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ ثلاث سنوات. وأكدت شركة الغاز الوطنية الأوكرانية «نافتوغاز» أن إحدى منشآتها في منطقة بولتافا شرقاً تضررت جراء هجوم صاروخي روسي «ضخم» وقع خلال الليل. وأضافت أنها تتخذ «كل الإجراءات اللازمة لإعادة الاستقرار إلى وضع إمدادات الغاز في منطقة بولتافا». وذكرت السلطات المحلية في المنطقة أن إمدادات الغاز انقطعت عن تسع بلدات وقرى.

وتشهد أوكرانيا انقطاعات متكررة في الطاقة نتيجة موجات الضربات العسكرية التي تستهدف شبكة الطاقة في البلاد. وأفاد وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشينكو، بأن السلطات فرضت قيوداً على إمدادات الطاقة بعد هجوم على منشآت للغاز في بولتافا. وقال: «بهدف تقليل التداعيات المحتملة على نظام الطاقة، يطبّق مشغل نظام نقل الكهرباء قيوداً على إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ».

ومن جانبها، ذكرت السلطات الروسية أن أوكرانيا أطلقت عشرات المسيرات الهجومية على مناطق في غرب البلاد وجنوبها. وأفاد حاكم ساراتوف، وهي منطقة تقع على مسافة مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، بأن الهجمات أدت إلى اندلاع النيران في موقع صناعي، من دون تحديد طبيعة الموقع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أو اعترضت 40 مسيرة، بينها 18 فوق ساراتوف.

وتواصل روسيا منذ أشهر حملة قصف ضد البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، قائلةً، إن هجماتها تستهدف منشآت تساعد جيش كييف. وبدورها نفذت أوكرانيا هجمات على منشآت طاقة روسية، فيما اتهمتها موسكو باستخدام صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة وبريطانيا لضرب عمق الأراضي الروسية.

ويحاول الطرفان فرض نوع من التفوق قبيل مفاوضات متوقعة في بدايات ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.