«داعش» يهاجم قاعدة عسكرية في شمال شرق الصومال

مقديشو (الاتحاد)

قال مسؤول عسكري صومالي، أمس، إن تنظيم «داعش» الإرهابي هاجم قواعد عسكرية في شمال شرق الصومال خلال الليل باستخدام سيارات ودراجات نارية ملغومة.

وأُعلن في ولاية بونتلاند بشمال شرق البلاد عن حملة كبيرة ضد تنظيم «داعش» وحركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في ديسمبر الماضي. وتقول بونتلاند، إنها قتلت منذ ذلك الحين عشرات من المقاتلين الأجانب وسيطرت على العديد من قواعد «داعش» وأجبرت قيادياً فيه على الاستسلام.

وقال المتحدث باسم القوات المحلية في بونتلاند لوكالة رويترز: «بعد منتصف الليل، تعرضنا لهجمات انتحارية من مسلحي داعش في القواعد المحررة في الآونة الأخيرة بسيارات ودراجات نارية ملغومة. هاجمَنا العديدُ من مشاة التنظيم الإرهابي، وما يزال القتال مستمراً».

وأصبح تنظيم «داعش» في الصومال جزءاً مهماً بشكل متزايد من شبكة التنظيم حول العالم في السنوات القليلة الماضية، وكان هدفاً لضربات جوية أميركية في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أمس، أن قوات الأمن صدت هجمات على مواقع عسكرية في هاجارو وتوجو جيسيل في بونتلاند. وتشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في الصومال يتراوح بين 700 و1500 مقاتل، وأن التنظيم نما في السنوات الماضية بفضل تدفق الأموال والمقاتلين الأجانب، لكنه لا يزال أصغر كثيراً من حركة «الشباب» التي سيطرت في وقت ما على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط البلاد.