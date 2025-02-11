متحدثة «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الأوضاع في غزة مأساوية والعائدون يقيمون بين الأنقاض

شعبان بلال (رفح)

أعلنت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في غزة، أولغا شيريفكو، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال مأساوياً، وهناك 50 مليون طن من الركام قد يستغرق رفعها سنوات عدة، بجانب الدمار الذي لحق بالمنازل وانهيار منظومة الرعاية الصحية وسوء التغذية.

وأوضحت شيريفكو، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هناك نحو 500 ألف شخص انتقلوا في غضون يومين من جنوب غزة إلى الشمال، وجدوا منازلهم مدمرة ويحاولون بدء حياتهم مرة أخرى ويعيش العديد منهم بين الأنقاض، حيث توجد خدمات قليلة جداً، مشيرة إلى أن الصدمة النفسية للحرب عميقة وتتطلب دعماً واسع النطاق.

وأضافت أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تضررت بشدة ومياه الصرف الصحي تتدفق في الشوارع، والأمطار وموجات البرد تجعل حياة الناس أكثر صعوبة، وأنهم معرضون للخطر بشكل كبير، والحاجة ملحة إلى تدفق كبير من الموارد والدعم لمساعدتهم على استعادة الاستقرار.

وحذرت المتحدثة الأممية من الخطر الكبير الناجم عن الذخائر غير المتفجرة، وهناك حاجة ماسة إلى التمويل الإنساني لتلبية الاحتياجات، حيث لم يتم تمويل نداء الإغاثة العاجلة للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2025 إلا بنحو 4%، في حين أن نحو 90% من الأموال المطلوبة مخصصة للاستجابة للأزمة الإنسانية الهائلة في غزة.

وشددت على أن جميع سكان غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بعد تضرر وتدمير البنية الأساسية الحيوية، وقد عززت الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدات في غزة مع التركيز على الغذاء والمياه والمأوى والصحة، ويجب الحفاظ على استمرار تدفق الإمدادات إلى القطاع وتوصيلها إلى المحتاجين.

وأشارت شيريفكو إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، ويجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها الإنسانية بالكامل.