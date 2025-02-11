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السويد تقف دقيقة صمت حداداً على ضحايا حادث إطلاق النار

السويد تقف دقيقة صمت حداداً على ضحايا حادث إطلاق النار
11 فبراير 2025 23:36

 قام السكان في جميع أنحاء السويد بالوقوف دقيقة صمت اليوم الثلاثاء حداداً على ضحايا حادث إطلاق النار الدامي في مركز لتعليم الكبار بمدينة أوريبرو.
وجرت دقيقة الصمت في أوريبرو وعدد من المدن السويدية الأخرى في الساعة 12 ظهراً (1100 بتوقيت جرينيتش).
وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة مركزية في أوريبرو لحضور مناسبة التأبين، بما في ذلك رئيس الوزراء أولف كريسترسون وزعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون.
 كما وقف الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا وأفراد العائلة المالكة دقيقة صمت من فناء القصر الملكي. 
وتم تنكيس علم البلاد على نصف السارية في القصر الملكي وفي أماكن أخرى في البلاد.
وقتل 11 شخصا في حادث إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي، بمن في ذلك الجاني المزعوم الذي لم يكن معروفاً للشرطة من قبل. لا يزال الدافع وراء الجريمة غير واضح. وتم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى مصابين، بعضهم في حالة حرجة. ووفقاً للسلطات في أوريبرو، لا يزال خمسة أشخاص في المستشفى، اثنان منهم في العناية المركزة. 

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المصدر: د ب أ
السويد
إطلاق نار
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