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ترامب يعتزم إرسال وزير المالية لإجراء محادثات في أوكرانيا

ترامب يعتزم إرسال وزير المالية لإجراء محادثات في أوكرانيا
12 فبراير 2025 00:38

 يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال وزير ماليته سكوت بيسينت إلى أوكرانيا لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب مع روسيا، فيما يشير اختياره للمبعوث إلى ما هو أكثر من نقاش بشأن وقف لإطلاق النار. 
 وكتب ترامب عبر منصة "سوشال تروث" اليوم الثلاثاء أن بيسينت سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أن الحرب لا بد أن تنتهي وأن هذا سيحدث قريباً. 
وأضاف بحروف كبيرة: "عندما تكون أميركا قوية، سيعم العالم السلام". 
ولم يحدد ترامب وقتاً أو تاريخاً لزيارة بيسينت. 
وربط ترامب مؤخراً بين إرسال الولايات المتحدة المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا بحصول واشنطن على مواد خام منها.
وأوضح زيلينسكي بدوره أنه يرغب في إظهار امتنانه للمساعدات الغربية على هيئة عناصر نادرة ومعادن أخرى. 

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المصدر: د ب أ
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