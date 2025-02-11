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عشرات الجرحى جراء حادث تصادم قرب هامبورج

عشرات الجرحى جراء حادث تصادم قرب هامبورج
12 فبراير 2025 00:59

لقي شخص حتفه عندما اصطدم قطار سريع بشاحنة في ضواحي مدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الثلاثاء، حسبما قالت إدارة الإطفاء.
وقال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن راكب القطار المتوفي ، وهو رجل (55 عاما)، تم إنعاشه في مكان الحادث لكنه توفي متأثراً بإصاباته بعد ذلك بوقت قصير.
كما أصيب 25 شخصا آخرين، ستة منهم بجروح خطيرة، عندما اصطدم القطار المتجه من هامبورج إلى ميونخ والذي كان يقل 291 شخصاً بالشاحنة في معبر للسكك الحديدية في منطقة رونيبرج الجنوبية.
وقال شاهد عيان لـ(د ب أ) إن الاصطدام أدى إلى تحطم نوافذ القطار، خاصة في العربات الأمامية. وبعد وقت قصير من الضغط على مكابح الطوارئ، وقع تصادم قوي، حسبما قالت إحدى المسعفات التي كانت تساعد أحد المصابين.
وأوضحت أن العديد من الركاب أسرعوا إلى مساعدة الآخرين، وعمت حالة من الهدوء بعد الحادث.
وتم إجلاء الركاب من العربات ونقلهم إلى منطقة هاربورج في مدينة هامبورج، حسبما قالت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان).
وتم إرسال حوالي 80 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، مع إرسال عدة موظفين من دويتشه بان للمساعدة في رعاية الركاب.
وفتحت الشرطة الاتحادية تحقيقا في الحادث.
ولا يزال سبب التصادم غير واضح حتى الآن . وفقا للمحققين، كانت الشاحنة تحمل قضبان سكك حديدية، وتناثرت شحنتها على نطاق واسع نتيجة الاصطدام. 

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
حادث تصادم
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