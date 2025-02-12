"آبل" تغير "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا "على خرائطها

غيرت شركة آبل اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" على خرائطها، وذلك بعد أن أصبح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا من قبل نظام الأسماء الجغرافية الأميركي. يأتي هذا بعد إعلان جوجل الشهر الماضي أنها ستقوم بتغيير الاسم بمجرد تحديث القائمة الرسمية، وأوضحت في منشور على مدونتها يوم الأحد أنها بدأت في تنفيذ التغيير. وأشارت جوجل إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة سيرون اسم "خليج أميركا"، بينما سيظل المستخدمون في المكسيك يشاهدون الاسم القديم "خليج المكسيك"، أما المستخدمون في بقية أنحاء العالم فسيشاهدون الاسمين معا. وكان ترامب قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه بإعادة تسمية المياه التي تحد جنوب الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا. وقام نظام الأسماء الجغرافية الأميركي رسميا بتحديث الاسم مساء الأحد. كما أجرت مايكروسوفت التغيير ذاته على خرائطها عبر محرك البحث "بينج".