تزويد جزيرة يونانية بأجهزة قياس الزلازل مع استمرار الهزات

وضع العلماء المزيد من أجهزة قياس الزلازل حول جزيرة سانتوريني، في الوقت الذي مازالت فيه الزلازل الصغيرة تضرب الجزيرة اليونانية، بحسب منظمة التخطيط والحماية من الزلازل.

وقال رئيس المنظمة إفثيميوس ليكاس لقناة «اي آر تي نيوز» اليوم الأربعاء، إن الباحثين استعادوا اثنين من أجهزة قياس الزلازل من تحت المياه لتقييم البيانات.

وأضاف: «سوف يقدمان بيانات قيمة بشأن المراكز المحددة للزلازل، وسوف يكون من الممكن تقييم مسار التسلسل الزلزالي بشكل أكثر موثوقية».

وتستخدم أجهزة قياس الزلازل لتسجيل موجات واهتزازات الأرض خلال الزلازل.

وشهدت سانتوريني سلسلة من الهزات الارتدادية الصغيرة على الأغلب منذ أواخر يناير.

ويشير خبراء الزلازل إلى أن الزلازل الصغيرة لا تظهر أي بادرة على التوقف، ويمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور، وهناك مخاوف من وقوع زلزال بقوة 6 درجات قبل انحسار النشاط.

ومجدداً جرى تسجيل العديد من الهزات الارتدادية الصغيرة ومتوسطة الشدة بقوة 5 درجات ليلاً، ولكن ليكاس قال إن زلزالاً رئيسياً بقوة 6 درجات أو أشد لم يقع بعد.