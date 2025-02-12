سلسلة من الزلازل تضرب جزيرتين في اليونان

ذكر المعهد اليوناني للعلوم الجيوديناميكية في أثينا أنه تم تسجيل خمسة زلازل أخرى في المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وضرب الزلزال، وهو بقوة خمس درجات المنطقة في الساعة الثالثة و14 دقيقة صباحاً، على بعد حوالي 24 كيلومترا جنوب غرب أركسيني، وهي إحدى المستوطنات الواقعة في جزيرة أمورجوس، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم.

وأعقب ذلك أربع هزات أرضية أصغر حجماً بقوة 4 درجات و 4.6 درجة و4 درجات و 4.1 درجة، وقعت في الساعة الثالثة و35 دقيقة صباحا والرابعة و14 دقيقة صباحا والرابعة و18 دقيقة صباحا والرابعة و23 دقيقة صباحا، على التوالي، على بعد 20 25- كيلومترا من مستوطنة أركسيني.

يشار إلى أنه تم رصد أكثر من 14 ألف هزة أرضية منذ 26 يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 1100 هزة أرضية في التاسع من فبراير وحده.