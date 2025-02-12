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انهيار محادثات تشكيل حكومة في النمسا

انهيار محادثات تشكيل حكومة في النمسا
12 فبراير 2025 20:03

قال زعيم اليمين المتطرف النمساوي، هربرت كيكل، اليوم الأربعاء إن محادثاته لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب المحافظ قد انهارت.
وكان رئيس النمسا قد منح كيكل تفويضا لتشكيل حكومة جديدة في 6 يناير ، وذلك بعد فشل جهود أحزاب أخرى في تشكيل تحالف حاكم دون إشراك حزب الحرية الذي يتزعمه.
لكن محادثاته مع حزب الشعب النمساوي المحافظ بدا أنها تزداد تعقيدا في الأيام الأخيرة، وسط حديث متواصل عن خلافات سياسية وصدام حول توزيع الحقائب الوزارية.
وأبلغ كيكل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، اليوم الأربعاء، بتخليه عن التفويض لتشكيل ما كان سيصبح أول حكومة وطنية يقودها اليمين المتطرف منذ الحرب العالمية الثانية. 

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