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بغداد تبدأ تحضيرات القمة العربية للعام الجاري

وزير الخارجية العراقي خلال ترؤسه الاجتماع التحضيري (من المصدر)
13 فبراير 2025 01:19

بغداد، أبوظبي (وام، الاتحاد) 

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بدأت بغداد تحضيراتها الإدارية والأمنية لعقد القمة العربية الاعتيادية المقرر عقدها في العاصمة العراقية هذا العام. وترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، الاجتماع التحضيري للقمة العربية الاعتيادية المقررة في بغداد خلال شهر مايو المقبل، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية. وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، حيث استعرض الحاضرون مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات التنظيمية، لضمان نجاح القمة وإبراز العراق كدولة آمنة ومستقرة تلعب دوراً فاعلاً في المنطقة العربية.
وأكد وزير الخارجية العراقي أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى المستويات، مشدداً على ضرورة تكثيف جهود اللجان المتخصصة لمتابعة الجوانب التنظيمية والفنية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والصحية والخدمية، لضمان استقبال الوفود العربية المشاركة بالشكل الأمثل. وأشار وزير الخارجية إلى أن العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة، تتناول أبرز القضايا العربية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومؤتمر القمة العربية هو الاجتماع الذي يضمُّ قادة الدول العربية، والذي بدأ منذ تأسيس جامعة الدول العربية، وأصبح يُعقد سنوياً منذ عام 2000 بإحدى العواصم العربية، وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الدول. وأول مؤتمر قمة عربي كان في عام 1946، وقد انعقد في قصر أنشاص بدعوة من الملك فاروق (عاهل مصر في حينه)، وشاركت فيه سبع دول هي: الأردن، و‌مصر، و‌السعودية، و‌اليمن، و‌العراق، و‌لبنان، و‌سوريا. وقد تركزت أعمال هذه القمة على القضية الفلسطينية. 
 أما أحدث قمة عربية، فهي قمة البحرين، أي الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية، والذي عُقد يوم 16 مايو 2024 في مملكة البحرين بقصر الصخير برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

القمة العربية
العراق
بغداد
الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي
وزارة الخارجية العراقية
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