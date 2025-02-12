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رئيس وزراء اليابان يؤكد قبول المصابين من غزة للعلاج في بلاده

جرحى ينتظرون العلاج في مستشفى شمال قطاع غزة (أرشيفية)
13 فبراير 2025 01:20

طوكيو (د ب أ)

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أكد رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا مجدداً أن بلاده تعتزم قبول الأشخاص المصابين من قطاع غزة للعلاج، لكنه قال إن هذا ليس له صلة باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة توطين السكان الفلسطينيين.
وقال إيشيبا رداً على سؤال من حزب الابتكار الياباني، خلال جلسة موسّعة لمجلس المستشارين: «إننا ندرس بحرص احتمال علاج عدد صغير جداً من المرضى في اليابان، الذين يواجهون صعوبة في العلاج محلياً»، حسب صحيفة أساهي شيمبون اليابانية اليوم الأربعاء. 
وأضاف إيشيبا: «الافتراض الرئيسي هو أنهم سيعودون إلى وطنهم (بعد العلاج)».
وأكد إيشيبا: «الخطة المتمثلة في دعم الجرحى والمرضى في غزة منفصلة عن خطة دعم تنمية الموارد الإنسانية، بما في ذلك قبول طلاب أجانب من غزة إلى اليابان».
وأضاف: «الهدف ليس إعادة توطين أشخاص من قطاع غزة إلى اليابان».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح إعادة توطين سكان غزة بشكل كامل قسراً إلى خارج المنطقة، وأن تتولى الولايات المتحدة ملكية غزة وإعادة بنائها وتحويلها إلى منطقة تشبه المنتجعات السياحية.
وقال إيشيبا إن دعم اليابان للجرحى والمرضى وتنمية الموارد البشرية «ليس له صلة بسلسلة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي».

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