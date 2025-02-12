تحطم طائرة أميركية قبالة سواحل سان دييجو

قال المتحدث باسم خفر السواحل، ضابط الصف البحري كريستوفر سابي إن طائرة تابعة للبحرية الأميركية تحطمت صباح اليوم الأربعاء قبالة سواحل سان دييجو، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين.

وأوضح المتحدث كريستوفر سابي أنه تم انتشال فردي طاقم الطائرة وهي من طراز إي / أيه - 18 جي جرولر في البداية بواسطة سفينة الصيد بريمير، ثم جرى نقلهما إلى سفينة قريبة تابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

وأفادت إدارة الإطفاء والانقاذ في سان دييجو بأنه تم نقل فردي الطاقم إلى مستشفى بالمنطقة. وقال المتحدث كريستوفر سابي إنهما في حالة مستقرة.

وقال سابي إن خفر السواحل ينشر حاليا سفينتين لحماية حطام الطائرة جرولر في ميناء سان دييجو. ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية عن الحادث. ويذكر أن الطائرة جرولر هي طائرة ذات مقعدين متخصصة في الحرب الإلكترونية.