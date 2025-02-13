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جرحى بانفجار بمدينة غرونوبل الفرنسية

عناصر من الشرطة الفرنسية بالقرب من مكان انفجار في غرونوبل
13 فبراير 2025 08:01

أصيب عشرة أشخاص بجروح، اثنان منهم حالتهما خطرة، بانفجار قنبلة يدوية في ملهى بمدينة غرونوبل (جنوبي شرق فرنسا)، في هجوم استبعدت السلطات في الوقت الراهن أن يكون دافعه إرهابيا.
وقال المدّعي العام فرانسوا توريه دي كوسي خلال تفقّده موقع الانفجار إنّ "شخصا دخل وألقى قنبلة يدوية  على ما يبدو، ثم لاذ بالفرار".
وأضاف للصحافيين "في هذه المرحلة ليست هناك أي فرضية مرجّحة" لكن "يمكننا استبعاد الهجوم الإرهابي المحض لأنّه لا يوجد ما يسمح لنا بالاعتقاد بأنه مرتبط بالإرهاب".
ووقع الانفجار بعد الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ) في حيّ القرية الأولمبية جنوبي غرونوبل.

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